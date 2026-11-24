Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» объявил состав на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом».

Встреча пройдет во Владивостоке и начнется в 12:30 по московскому времени.

Главное изменение — впервые в сезоне вне заявки оказался защитник Никита Лямкин: во второй паре обороны его заменит Константин Никитин.

В воротах казанцев сыграет Тимур Билялов, пропустивший последние игры. Вторым вратарем заявлен Иван Кузнецов — Максима Арефьева в составе нет.

«Ак Барс» подходит к матчу на серии из четырех поражений и занимает девятое место на Востоке (29 очков). «Адмирал» с 26 очками идет 11-м в конференции.

Полный состав: