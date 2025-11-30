«Ак Барс» нанес «Шанхайским Драконам» Галлана четвертое поражение подряд

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» обыграл «Шанхайские Драконы» на своем льду, продлив серию поражений китайской команды до четырех игр кряду.

Открыли счет казанцы на 12 минуте встречи. Никита Дыняк убежал в атаку вдоль борта, обыграл защитника и удерживал шайбу ровно до того момента, пока Дмитрий Кателевский не подключиться и не откроется под передачу. После чего выдал пас поперек на Кателевского, который с кистей бросил точно в ближний нижний угол ворот, застав Рибара врасплох – 1:0.

Удвоили преимущество казанцы в середине второго периода. Никита Лямкин подхватил снаряд на синей линии, и бросил с кистей. На пятаке клюшку подставил Артур Бровкин, переправив шайбу точно в нижний угол ворот, 2:0.

На 53 минуте матча довел до крупного счет Илья Сафонов. Он получил шайбу на «усах» от державшего шайбу у борта Артема Галимова, ловким движением обманул вратаря, и в упор расстрелял Рибара – 3:0.

За одну минуту до конца матча Трой Джозефс после передачи Егора Чезганова все-таки сумел размочить счет и лишить Тимура Билялова «сухаря» в этом матч, 3:1.

Однако, на самых последних секундах Никита Дынык перехватил шайбу в своей зоне, убежал в среднюю зону и отправил шайбу в пустые ворота «Шанхая» – 4:1

«Ак Барс» продлевает свою победную серию до двух игр подряд, и проигрышную серию «Драконов» до четырех подряд.

«Ак Барс» – «Шанхайские Драконы» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)

1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский, 11:41)

2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк, 28:02)

3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевский, 52:26)

3:1 Джозефс (Кленденинг, Чезганов, 59:04)

4:1 Дыняк ( 59:43)