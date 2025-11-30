«Ак Барс» нанес «Шанхайским Драконам» Галлана четвертое поражение подряд
«Ак Барс» обыграл «Шанхайские Драконы» на своем льду, продлив серию поражений китайской команды до четырех игр кряду.
Открыли счет казанцы на 12 минуте встречи. Никита Дыняк убежал в атаку вдоль борта, обыграл защитника и удерживал шайбу ровно до того момента, пока Дмитрий Кателевский не подключиться и не откроется под передачу. После чего выдал пас поперек на Кателевского, который с кистей бросил точно в ближний нижний угол ворот, застав Рибара врасплох – 1:0.
Удвоили преимущество казанцы в середине второго периода. Никита Лямкин подхватил снаряд на синей линии, и бросил с кистей. На пятаке клюшку подставил Артур Бровкин, переправив шайбу точно в нижний угол ворот, 2:0.
На 53 минуте матча довел до крупного счет Илья Сафонов. Он получил шайбу на «усах» от державшего шайбу у борта Артема Галимова, ловким движением обманул вратаря, и в упор расстрелял Рибара – 3:0.
За одну минуту до конца матча Трой Джозефс после передачи Егора Чезганова все-таки сумел размочить счет и лишить Тимура Билялова «сухаря» в этом матч, 3:1.
Однако, на самых последних секундах Никита Дынык перехватил шайбу в своей зоне, убежал в среднюю зону и отправил шайбу в пустые ворота «Шанхая» – 4:1
«Ак Барс» продлевает свою победную серию до двух игр подряд, и проигрышную серию «Драконов» до четырех подряд.
«Ак Барс» – «Шанхайские Драконы» – 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
1:0 Кателевский (Дыняк, Фальковский, 11:41)
2:0 Бровкин (Лямкин, Дыняк, 28:02)
3:0 Сафонов (Галимов, Хмелевский, 52:26)
3:1 Джозефс (Кленденинг, Чезганов, 59:04)
4:1 Дыняк ( 59:43)