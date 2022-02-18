«Ак Барс» начал продажи билетов на матчи с «Авангардом» в стартовом раунде плей-офф КХЛ

Казанский «Ак Барс» объявил о старте продаж билетов на матчи стартового раунда плей-офф Кубка Гагарина против омского «Авангарда».

Нас ждёт жаркая хоккейная весна! Билеты на первый раунд плей-офф уже в продаже в кассах, на нашем сайте и в мобильном приложении. Владельцы абонементов имеют право приоритетного выкупа своих мест со скидкой, в открытую продажу они уйдут за день до матча

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Первые встречи серии пройдут второго и четвертого марта в Казани. Затем команды шестого и восьмого марта сыграют в Балашихе. Серия продлится до четырех побед одной из команд. Решающий матч, в случае необходимости пройдет в Казани.

Расписание матчей:

2 марта, 19:30, Казань.

«Ак Барс» - «Авангард»

4 марта, 19:30, Казань.

«Ак Барс» - «Авангард»

6 марта, 17:00, Балашиха

«Авангард» - «Ак Барс»

8 марта, 17:00, Балашиха

«Авангард» - «Ак Барс»

10 марта, Казань.

«Ак Барс» - «Авангард» (в случае необходимости)

12 марта, Балашиха

«Авангард» - «Ак Барс» (в случае необходимости)

14 марта. Казань.

«Ак Барс» - «Авангард» (в случае необходимости)

Напомним, что регулярный чемпионат КХЛ был завершен досрочно и расстановка команд в таблице была определена по проценту побед клубов на момент последней состоявшейся игры. Таким образом, казанский «Ак Барс» опустился без матчей на четвертое место Восточной конференции, где встретится с «Авангардом».

Отметим, что в прошлом сезоне «Авангард» в финальной серии плей-офф Восточной конференции выбил «Ак Барс» в семи матчах, а затем стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ЦСКА.