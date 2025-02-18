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На главную ТИ-Спорт 18 февраля 2025 19:12

«Ак Барс» на ровном месте начал оступаться». Владимир Крикунов о выступлениях казанцев

«Ак Барс» на ровном месте начал оступаться». Владимир Крикунов о выступлениях казанцев
Фото: ak-bars.ru

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов оценил выступления «Ак Барса» и ЦСКА, указав, что оба клуба лихорадит.

По словам Крикунова, «армейцы» начали сезон не совсем удачно, но потом исправили положение. Однако сейчас команда вновь показывает неуверенные выступления. То же, как сказал тренер, касается и «Ак Барса», который лихорадит по ходу сезона.

«Вроде казанцы дошли до второго места в Восточной конференции. Я думал, они подтянутся и к первому месту, по потерянным очкам они были рядом с «Трактором». Но «Ак Барс» на ровном месте начал оступаться. Необязательно было проигрывать этим командам», – передает слова Владимира Крикунова «ВсеПроСпорт».

Напомним, в данный момент «Ак Барс» занимает четвертое место в таблице Восточной конференции. ЦСКА же идет на пятой строчке «Запада».

#кхл #хк цска #ХК Ак барс #хоккей #спорт
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