Казанский «Ак Барс» может сыграть с омским «Авангардом» в ОАЭ

Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов поделился с ТАСС мнением о проведении матча регулярного чемпионата КХЛ против казанского «Ак Барса» в ОАЭ, посчитав этот вариант вполне реальным.

«Такая возможность существует, у „Авангарда“ на это полный карт-бланш. Если инфраструктура будет готова в срок, то мы этот матч проведем. Наша идея в том, чтобы в день России на выставке „Экспо“ представить страну очень яркими спортивными командами — „Ак Барсом“ и „Авангардом“, привлечь фигуристов», — отметил Крылов.

В прошлом сезоне «Авангард» стал обладателем Кубка Гагарина, обыграв «Ак Барс» в полуфинале турнира в серии (4-3).