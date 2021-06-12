«Ак Барс» может пополнить свой состав двумя 19-летними хоккеистами из Белоруссии

Белорусский форвард Олег Качеловский покинет «Гомель» и может продолжить карьеру в системе казанского «Ак Барса», где подпишет двусторонний контракт, сообщает belarushockey.com.

В минувшем регулярном сезоне 19-летний нападающий набрал 11 (3+8) очков в 48 играх, а в плей-офф добавил 3 (2+1) балла в 16 встречах. Качеловский по разу защищал цвета сборной Беларуси на юниорском и молодежном чемпионатах мира.

Еще один представитель «Гомеля» белорусский форвард Нассер Субхи также может продолжить карьеру в системе «Ак Барса». В минувшем регулярном сезоне 19-летний нападающий набрал 10 (3+7) очков в 43 играх, а в плей-офф добавил 1 (1+0) балл в 16 встречах. В сезоне-2019/2020 Субхи был признан лучшим молодым игроком Экстралиги Беларуси.