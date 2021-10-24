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Ру Тат
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24 октября 2021  18:42
Cергей Гаврилов

«Ак Барс» может делегировать на Олимпиаду в Пекине девять игроков

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Сегодня Олимпийский комитет России опубликовал расширенный список кандидатов в состав сборной России по хоккею на Олимпиаде-2022 в Пекине. В числе 119 хоккеистов, представляющих клубы КХЛ и НХЛ, значатся девять игроков казанского «Ак Барса».

Это вратари Тимур Билялов и Игорь Бобков, защитники Даниил Журавлёв, Никита Лямкин, Дмитрий Юдин и нападающие Дмитрий Воронков, Артем Галимов, Николай Коваленко, Илья Сафонов.

Олимпиада пройдет в столице Китая Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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