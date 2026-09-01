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На главную ТИ-Спорт 1 сентября 2026 09:14

«Ак Барс» может делегировать игроков ВХЛ в сборную России для Универсиады

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«Ак Барс» может делегировать игроков ВХЛ в сборную России для Универсиады
Фото: ak-bars.ru

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что хоккеисты фарм-клубов казанской системы, выступающие в ВХЛ, могут стать костяком сборной России на Всемирной зимней Универсиаде 2027 года, которая пройдет с 15 по 25 января в китайском Чанчуне.

В качестве примера Валиуллин привел победу сборной России в 2011 году, когда команда формировалась на базе клубов из Татарстана, и отметил, что сам участвовал в том турнире. При этом он подчеркнул, что на данный момент официальных переговоров по этому вопросу не велось.

«Насколько я знаю, пока подобных переговоров по Универсиаде не было. Это хороший опыт, и если такое предложение по формированию состава будет, то в принципе такое возможно», — приводит слова Валиуллина ТАСС.

Всемирные зимние студенческие игры 2027 года примет китайский город Чанчунь.

#ХК Ак барс
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