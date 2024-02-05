«Ак Барс» крупно уступил «Сибири» на своем льду

Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» в очередной раз проиграл «Сибири» на своем льду. Казанцы не могут выиграть у новосибирцев в «Татнефть Арене» с 2020 года.

Команды раскачивались довольно долго, а первая шайба пришла лишь на 17 минуте матча. Митчелл Миллер на скорости ворвался в зону гостей, получил шайбу, укатился к правой штанге и прострелил в центр, снаряд попал в защитника «Сибири» и закатился в ворота.

В самом конце периода «барсы» умудрились дважды нарушить правила. Сначала Шипачев отправился отдыхать, а потом и Артемий Князев за задержку соперника составил компанию партнеру по команде. В формате 5 на 3 казанцы выстояли, а уже когда на льду появился четвертый хоккеист, новосибирцы все-таки додавили. Тейлор Бек из правого круга вбрасывания отдал сильную передачу к дальней штанге, а Энди Андреофф подставил клюшку, от которой шайба проползла под щитками Амира Мифтахова – 1:1.

Уже во втором периоде история повторилась практически один в один. Александр Радулов присел в штрафбокс на 4 минуты за рассеченную губу у Аланова. В большинстве Владимир Бутузов от левого круга вбрасывания набросил в сторону ворот, а Георгий Белоусов подставил клюшку, переправив шайбу мимо Мифтахова – 1:2.

В третьем периоде сибиряки забросили еще и третью. Гоголев проехал вдоль левого борта и по воздуху прострелил вдоль ворот. Амир Мифтахов ловушкой этот бросок поймал, но упустил шайбу из ловушки. Яковлев подловил и «добавил» шайбу в пустой угол ворот.

А за три минуты до конца Мифтахов был заменен на шестого. Артем Михеев выгрыз шайбу в своей зоне и в борьбе с Дмитрием Юдиным закатил ее в пустые ворота – 1:4.

«Ак Барс» – «Сибирь» – 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

1:1 – Андреофф (Бек, Белоусов, 19:39, 5х4)

1:2 – Белоусов (Бутузов, 39:35, 5х4)

1:3 – Яковлев (Гоголев, Бутузов, 51:31)

1:4 – Михеев (56:52)