«Ак Барс» крупно уступил минскому «Динамо» Дмитрия Квартальнова

«Ак Барс» с разгромным счетом уступил минскому «Динамо» на его льду. Белорусская команда забросила в ворота казанцев несколько безответных шайб.

Уже за первый период «барсы» пропустили три безответные шайбы. У минчан отметились Брэйди Лайл, Илья Усов и Сэм Энас.

Тренерский штаб «Ак Барса» решил оставить в воротах Тимура Билялова, и прогадали. Уже в начале второй двадцатиминутки хозяева льда укрепили свое преимущество до четырех шайб – это Даниил Липский в быстрой контратаке прострелил Билялова из левого круга. А следом пятую забросил и Вадим Мороз. Только после этой шайбы тренеры решили выпустить Амира Мифтахова.

В третьем периоде команды обменялись буллитами, назначенными за нарушения правил. Но если Энас свою попытку реализовать не смог, то Александр Барабанов виртуозно разобрался с Василием Демченко – 5:1.

С таким счетом и завершился матч.

«Динамо» Мн – «Ак Барс» – 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

1:0 – Лайл (Пинчук, Энас, 09:15)

2:0 – Усов (Липский, 10:13)

3:0 – Энас (Пинчук, 16:37)

4:0 – Липский (33:20)

5:0 – Мороз (Шипачёв, Гросс, 34:11)

5:1 – Барабанов (52:52, ШБ)