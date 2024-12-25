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«Ак Барс» крупно уступил минскому «Динамо» Дмитрия Квартальнова
«Ак Барс» с разгромным счетом уступил минскому «Динамо» на его льду. Белорусская команда забросила в ворота казанцев несколько безответных шайб.
Уже за первый период «барсы» пропустили три безответные шайбы. У минчан отметились Брэйди Лайл, Илья Усов и Сэм Энас.
Тренерский штаб «Ак Барса» решил оставить в воротах Тимура Билялова, и прогадали. Уже в начале второй двадцатиминутки хозяева льда укрепили свое преимущество до четырех шайб – это Даниил Липский в быстрой контратаке прострелил Билялова из левого круга. А следом пятую забросил и Вадим Мороз. Только после этой шайбы тренеры решили выпустить Амира Мифтахова.
В третьем периоде команды обменялись буллитами, назначенными за нарушения правил. Но если Энас свою попытку реализовать не смог, то Александр Барабанов виртуозно разобрался с Василием Демченко – 5:1.
С таким счетом и завершился матч.
«Динамо» Мн – «Ак Барс» – 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)
1:0 – Лайл (Пинчук, Энас, 09:15)
2:0 – Усов (Липский, 10:13)
3:0 – Энас (Пинчук, 16:37)
4:0 – Липский (33:20)
5:0 – Мороз (Шипачёв, Гросс, 34:11)
5:1 – Барабанов (52:52, ШБ)
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