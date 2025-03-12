«Ак Барс» крупно обыграл «Трактор» благодаря дублям Яшкина и Галимова

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» выиграл с крупным счетом у лидеров Восточной конференции, челябинского «Трактора».

Первый период прошел с большим обилием моментов, но без заброшенных шайб. А уже вначале второго периода казанцы открыли счет: Митчелл Миллер получил шайбу на синей линии у левого борта, мощно щелкнул в сторону ворот, закрытые трафиком. Отскок от соперника пришелся на Дмитрия Яшкина, который и открыл счёт в матче, 1:0.

Вскоре уже сам Миллер отрывал счет своим голам в матче. После удаления Глотова за нарушение на Лямкине казанцы организовали позиционную атаку. Митчелл слева обыгрался с Петаном и от синей линии точно бросил в дальний верхний угол ворот - 2:0.

Однако челябинцы быстро отыгрались. Сначала на 24 минуте Шабанов получил пас за воротами от Коростелева и «лакроссом» отправил шайбу в левый верхний угол ворот, 2:1.

А следом Стивен Кэмпфер забросил бывшей команде и сравнял счет в игре. Светлаков слева прокатил вперед и после паузы прострелил направо, где американец в касание переправил шайбу в ближний угол, 2:2.

Но через пять минут «Ак Барс» вновь вышел вперед. И снова реализовали большинство после того, как гости схватили 4 минуты штрафа. Ник Петан перевел шайбу из левого круга в правый на Артема Галимова, который в касание точно бросил в ближний нижний угол ворот. Это шайба стала 34-й для Галимова. Тем самым форвард повторил рекорд Даниса Зарипова по голам в регулярных чемпионатах.

А под занавес второй двадцатиминутки «барсы» удвоили преимущество. Марченко бросил слева из круга, но Робинсон заблокировал клюшкой. Шайба упала сверху сетки ворот и отпрыгнула за них, откуда Илья Сафонов в вернул снаряд на пятак, где Яшкин в воздухе протолкнул шайбу в сетку – 4:2.

В третьем периоде челябинцы вновь схватили большой штраф. Пять минут за грубость получил Логан Дэй. На этот раз Александр Барабанов отличился после паса Петана.

А шестой гвоздь в претензии «Трактора» на этот матч вбил все тот же Артем Галимов. Он оказался в нужном месте, когда шайба выкатилась из борьбы у лицевой, и снова в одно касание отправил шайбу в ближний угол ворот Фукале – 6:2.

«Ак Барс» – «Трактор» – 6:2 (0:0, 4:2, 2:0)

1:0 Яшкин (Миллер, Семенов, 20:56)

2:0 Миллер (Петан, 23:32, 5х4)

2:1 Шабанов (Коростелев, Дэй, 23:46)

2:2 Кэмпфер (Светлаков, Кравцов, 25:27)

3:2 Галимов (Петан, Миллер, 29:58, 5х4)

4:2 Яшкин (Сафонов, Марченко, 39:11)

5:2 Барабанов (Петан, Галимов, 45:53, 5х4)

6:2 Галимов (51:20)