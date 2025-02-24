«Ак Барс» – классная, мощная команда». Вратарь «Лады» Трушков о поражении от казанцев

Фото: ak-bars.ru

Вратарь «Лады» Александр Трушков прокомментировал поражение своей команды от «Ак Барса» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

По словам кипера, все матчи в Казани боевые и тяжелые, никто не жалеет себя. Трушков отметил, что «Ладе» все равно чего-то не хватает для победы над «Ак Барсом», в противостояниях с которым у тольяттинцев серия неудач – последний раз «Лада» побеждала «барсов» 9 ноября 2023 года (3:2), с тех пор все шесть встреч забрали казанцы.

«Ак Барс» – хорошая команда, классная, мощная. С ними всегда интересно играть, здорово приезжать в Казань, на «Татнефть Арене» всегда отличная атмосфера, заводит и хозяев, и гостей. В целом хорошо играли, я не про себя даже, а в целом про всю команду. Сильный матч провели, но, к сожалению, не получилось реализовать какие-то свои моменты», – передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, «Ак Барс» досрочно вышел в плей-офф текущего сезона КХЛ после победы над «Нефтехимиком» (3:2). В данный момент команда Анвара Гатиятулина идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Лада» же расположилась на 10-й позиции «Востока».