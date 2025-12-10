«Ак Барс» интересуется Василием Глотовым

Фото: hctraktor.org

Казанский «Ак Барс» интересуется форвардом «Трактора» Василием Глотовым.

В нынешнем сезоне форвард проводит слабый сезон – у него 17 очков в 36 играх, при показателе полезности «-10». Это худший результат в команде. В Челябинске раздумывают об обмене хоккеиста вместе с Семеном Дер-Аргучинцевым.

Зарплата Глотова в «Тракторе» составляет 70 миллионов рублей за сезон.

Напомним, ранее казанцы уже проявляли интересовались хоккеистом, когда тот выступал в петербургском СКА. Однако стороны не пришли к соглашению по кандидатам на обмен.