На главную ТИ-Спорт 10 декабря 2025 17:05

«Ак Барс» интересуется Василием Глотовым

«Ак Барс» интересуется Василием Глотовым
Фото: hctraktor.org

Казанский «Ак Барс» интересуется форвардом «Трактора» Василием Глотовым.

В нынешнем сезоне форвард проводит слабый сезон – у него 17 очков в 36 играх, при показателе полезности «-10». Это худший результат в команде. В Челябинске раздумывают об обмене хоккеиста вместе с Семеном Дер-Аргучинцевым.

Зарплата Глотова в «Тракторе» составляет 70 миллионов рублей за сезон.

Напомним, ранее казанцы уже проявляли интересовались хоккеистом, когда тот выступал в петербургском СКА. Однако стороны не пришли к соглашению по кандидатам на обмен.

#ХК Ак барс #кхл #ХК Трактор
