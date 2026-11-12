«Ак Барс» и «Салават Юлаев» сыграют в третьем Зеленом дерби сезона

Фото: ak-bars.ru

В Уфе на льду «Уфа-Арены» сегодня состоится очередное «Зелёное дерби» регулярного чемпионата КХЛ между местным «Салаватом Юлаевым» и казанским «Ак Барсом». Игра начнется в 17:00 по московскому времени.

«Салават Юлаев»: занимает 3-е место на Востоке (26 очков в 25 матчах). В прошлой игре 10 ноября уфимцы на выезде уступили «Нефтехимику» по буллитам (3:4 Б). Лучший бомбардир — Шелдон Ремпал (23 очка).

«Ак Барс» идет на 5-й строчке Восточной конференции (26 очков в 26 матчах). Команда Анвара Гатиятулина в предыдущем матче прервала серию поражений, уверенно переиграв дома «Торпедо» (5:2). Лидер атак — Григорий Денисенко (19 очков).

Команды встречаются в рамках сезонной серии в третий раз. Пока счет 2:0 в пользу «Ак Барса» (победы казанцев 4:3 ОТ и 2:1).

В обеих личных встречах этого сезона казанцы оформляли волевые победы, отыгрываясь по ходу матча.