«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в первом из двух татарстанских дерби

Фото: ak-bars.ru

«Нефтехимик» сегодня будет принимать на своем льду казанский «Ак Барс» в первом матче в спаренном противостоянии.

Нижнекамцы занимают девятое место в таблице КХЛ, отставая от зоны плей-офф уже на 10 баллов. Сейчас на счету «волков» 48 очков, набранных в 55 матчах. После серии из двух поражений «Нефтехимик» неожиданно сумел переиграть питерский СКА со счетом 4:3.

«Ак Барс» попал в яму, проиграв уже три игры подряд с разницей забитых и пропущенных 3-14. Казанская команда уступила «Торпедо» — 1:5, «Салавату Юлаеву» — 0:3 и «Авангарду» — 2:6.

Команда Анвара Гатиятулина уже опустилась на четвертую строчку и никак не может официально оформить выход в плей-офф. В копилке «Ак Барса» 72 очка.

Стартовое вбрасывание в сегодняшней встрече назначено на 19:00 по московскому времени, на льду «Нефтехим Арены».