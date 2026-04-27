27 апреля 2026

«Ак Барс» и «Металлург» сыграют во втором выездном матче полуфинальной серии Кубка Гагарина

Фото: ak-bars.ru

Сегодня в Магнитогорске состоится второй матч полуфинальной серии Кубка Гагарина между «Металлургом» и «Ак Барсом». В первой встрече победу со счётом 5:2 одержали гости.

Хозяева льда были самой мощной командой регулярного чемпионата по набранным очкам и заброшенным шайбам. В первых двух раундах плей-офф магнитогорцы уступили лишь по одному матчу – «Сибири» и «Торпедо». «Ак Барс», в свою очередь, финишировал третьим на Востоке. В первом раунде казанцы отдали одну победу «Трактору», а затем разделались с минским «Динамо» в четырех встречах.

Начало сегодняшнего матча – в 17:00 по московскому времени, на арене «Металлург».

#кубок гагарина #ХК Ак барс #хк металлург магнитогорск
