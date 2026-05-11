«Ак Барс» и «Локомотив» назвали составы на первый матч финальной серии за Кубок Гагарина

Тренерские штабы казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» определились с составами своих команд на первый матч финальной серии плей-офф КХЛ.



Матч пройдет сегодня в Ярославле. Начало встречи в 17:00.



Состав «Локомотива»:

Вратари: Даниил Исаев (Алексей Мельничук);

Александр Елесин (к) – Алексей Береглазов, Никита Кирьянов – Байрон Фрэз – Рихард Паник;

Андрей Сергеев – Рушан Рафиков (а), Егор Сурин – Георгий Иванов – Александр Радулов (а);

Мартин Гернат – Никита Черепанов, Артур Каюмов – Максим Шалунов – Максим Берёзкин;

Даниил Мисюль, Александр Полунин – Денис Алексеев – Илья Николаев; Артём Кузин.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Максим Арефьев);

Никита Лямкин – Митчелл Миллер, Александр Барабанов – Илья Сафонов – Артём Галимов;

Степан Фальковский – Илья Карпухин, Александр Хмелевский – Кирилл Семёнов (а) – Нэйтан Тодд;

Степан Терехов – Алексей Марченко (к), Григорий Денисенко – Михаил Фисенко (а) – Дмитрий Яшкин;

Никита Дыняк – Дмитрий Кателевский – Алексей Пустозёров; Радэль Замалтдинов.