«Ак Барс» и «Локомотив» назвали составы на первый матч финальной серии за Кубок Гагарина
Тренерские штабы казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» определились с составами своих команд на первый матч финальной серии плей-офф КХЛ.
Матч пройдет сегодня в Ярославле. Начало встречи в 17:00.
Состав «Локомотива»:
Вратари: Даниил Исаев (Алексей Мельничук);
Александр Елесин (к) – Алексей Береглазов, Никита Кирьянов – Байрон Фрэз – Рихард Паник;
Андрей Сергеев – Рушан Рафиков (а), Егор Сурин – Георгий Иванов – Александр Радулов (а);
Мартин Гернат – Никита Черепанов, Артур Каюмов – Максим Шалунов – Максим Берёзкин;
Даниил Мисюль, Александр Полунин – Денис Алексеев – Илья Николаев; Артём Кузин.
Состав «Ак Барса»:
Вратари: Тимур Билялов (Максим Арефьев);
Никита Лямкин – Митчелл Миллер, Александр Барабанов – Илья Сафонов – Артём Галимов;
Степан Фальковский – Илья Карпухин, Александр Хмелевский – Кирилл Семёнов (а) – Нэйтан Тодд;
Степан Терехов – Алексей Марченко (к), Григорий Денисенко – Михаил Фисенко (а) – Дмитрий Яшкин;
Никита Дыняк – Дмитрий Кателевский – Алексей Пустозёров; Радэль Замалтдинов.