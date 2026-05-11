news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 мая 2026 13:42

«Ак Барс» и «Локомотив» назвали составы на первый матч финальной серии за Кубок Гагарина

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» и «Локомотив» назвали составы на первый матч финальной серии за Кубок Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Тренерские штабы казанского «Ак Барса» и ярославского «Локомотива» определились с составами своих команд на первый матч финальной серии плей-офф КХЛ.

Матч пройдет сегодня в Ярославле. Начало встречи в 17:00.

Состав «Локомотива»:

Вратари: Даниил Исаев (Алексей Мельничук);

Александр Елесин (к) – Алексей Береглазов, Никита Кирьянов – Байрон Фрэз – Рихард Паник;

Андрей Сергеев – Рушан Рафиков (а), Егор Сурин – Георгий Иванов – Александр Радулов (а);

Мартин Гернат – Никита Черепанов, Артур Каюмов – Максим Шалунов – Максим Берёзкин;

Даниил Мисюль, Александр Полунин – Денис Алексеев – Илья Николаев; Артём Кузин.

Состав «Ак Барса»:

Вратари: Тимур Билялов (Максим Арефьев);

Никита Лямкин – Митчелл Миллер, Александр Барабанов – Илья Сафонов – Артём Галимов;

Степан Фальковский – Илья Карпухин, Александр Хмелевский – Кирилл Семёнов (а) – Нэйтан Тодд;

Степан Терехов – Алексей Марченко (к), Григорий Денисенко – Михаил Фисенко (а) – Дмитрий Яшкин;

Никита Дыняк – Дмитрий Кателевский – Алексей Пустозёров; Радэль Замалтдинов.

#Ак барс #кхл #кубок гагарина #плей-офф КХЛ
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Альбина Абсалямова, автор стихов к «сибирской» кантате Эльмира Низамова: «Узнала много нового про БАМ и добычу природных ресурсов»

Альбина Абсалямова, автор стихов к «сибирской» кантате Эльмира Низамова: «Узнала много нового про БАМ и добычу природных ресурсов»

10 мая 2026

Эксперт: базовый набор для домашнего шашлыка на три порции обойдется в 280 рублей

10 мая 2026
Новости партнеров