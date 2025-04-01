«Ак Барс» и «Автомобилист» сегодня сыграют в четвертом матче в Казани

Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» сегодня сразится с «Автомобилистом» в рамках четвертой встречи 1/8 финала Кубка Гагарина.

После первого победного матча в Екатеринбурге «Ак Барс» растерял преимущество и в дальнейшем уступил в двух играх (3:4 и 2:3 ОТ). Счет в серии 1 – 2 в пользу екатеринбуржцев.

В прошлой игре на домашнем льду казанцы и уральцы провели на льду более 92 минут, а решающая шайба влетела в ворота Тимура Билялова только во втором овертайме. На шайбы Зборовского, Хрипунова и Осипова казанцы ответили голами Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина.

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».