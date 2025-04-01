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На главную ТИ-Спорт 1 апреля 2025 09:03

«Ак Барс» и «Автомобилист» сегодня сыграют в четвертом матче в Казани

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«Ак Барс» и «Автомобилист» сегодня сыграют в четвертом матче в Казани
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» сегодня сразится с «Автомобилистом» в рамках четвертой встречи 1/8 финала Кубка Гагарина.

После первого победного матча в Екатеринбурге «Ак Барс» растерял преимущество и в дальнейшем уступил в двух играх (3:4 и 2:3 ОТ). Счет в серии 1 – 2 в пользу екатеринбуржцев.

В прошлой игре на домашнем льду казанцы и уральцы провели на льду более 92 минут, а решающая шайба влетела в ворота Тимура Билялова только во втором овертайме. На шайбы Зборовского, Хрипунова и Осипова казанцы ответили голами Дмитрия Кателевского и Дмитрия Яшкина.

Начало сегодняшней встречи назначено на 19:00 по московскому времени на льду «Татнефть Арены».

#кубок гагарина #ХК Ак барс #хк автомобилист #кхл
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