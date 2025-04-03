«Ак Барс» и «Авто» раскрыли карты: какие нюансы решат исход противостояния в плей-офф

«Ак Барс» крупной победой в Казани обнулил серию с «Автомобилистом», который при счете 1-2 выглядел фаворитом противостояния. Сейчас серия начинается, по сути, заново и продлится до двух побед. Какие козыри команды показали за первые четыре матча противостояния и что предрешит исход – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сбой «чуйки» или травма: кто виноват в поражении «Авто» в прошлой игре в Казани

Странное решение наставника «Автомобилиста» Николая Заварухина заменить основного вратаря Евгения Аликина на Владимира Галкина в четвертом матче серии во многом позволило «Ак Барсу» вернуться в противостояние, ведь при счете 1-2 фаворитом выглядел клуб из Екатеринбурга. Галкин пропустил 4 шайбы за половину периода, причем как минимум в двух из них его вина абсолютна. В итоге «Автомобилист» проиграл, а казанцы сравняли счет в серии (2-2).

По слухам, у Аликина есть некоторые проблемы со здоровьем, якобы из-за которых Заварухин и оставил основного вратаря в запасе. Однако сам тренер на послематчевой пресс-конференции этого не подтвердил. Более того, назвал любопытную причину своего решения.

Владимир Галкин пропустил 4 шайбы за половину периода, причем как минимум в двух из них его вина абсолютна Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чутье подсказало, но оно сегодня не сработало», – пояснил Заварухин.

Так оно или нет, мы узнаем уже сегодня. Если Аликин выйдет на игру, то реально просто тренерская ошибка имела место в Казани. Если же с первых минут вновь выйдет Галкин, значит, слухи про здоровье «первого номера» «Авто» найдут свое подтверждение.

Тимур Билялов на голову сильнее Владимира Галкина Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Аликин выигрывает дуэль у Билялова, а Тимур на голову сильнее Галкина: как развернется вратарское противостояние в серии

Между тем данная «вилка событий» окажет важнейшее влияние на общий исход серии. Дело в том, что в первых трех матчах противостояния Аликин в целом выглядел чуть надежнее своего казанского визави – Тимура Билялова. В Казани с «первым номером» определились твердо.

Понятно, что резервный голкипер Амир Мифтахов выйдет на лед только в самых экстраординарных обстоятельствах. У бэкапа «Ак Барса» попросту нет опыта игр в плей-офф, а в «регулярке» конкуренцию Билялову под занавес чемпионата он все же проиграл.

При этом вратарь «Авто» Галкин свой шанс в Казани попросту провалил. Если он продолжит серию, то явное преимущество по вратарской позиции будет на стороне «Ак Барса». А это, как известно, в плей-офф – фатальный фактор.

«Ак Барс» проводит эту серию под большим давлением. Казанцы рискуют вылететь в первом раунде плей-офф второй раз подряд, причем оба раза от средненько го по меркам КХЛ «Автомобилиста» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Ментальная составляющая и «Ак Барс» под давлением

Так же на стороне Казани и ментальная составляющая. «Ак Барс» в двух проигранных матчах неизменно показывал характер. Во второй игре серии казанцы отыграли две шайбы при счете 0:3, не сдались, когда на табло горели цифры 2:4, и завершили матч с минимальным поражением (3:4). В первой казанской встрече «Ак Барс» отыгрался с 0:2 и уступил лишь во втором овертайме.

Команда из Екатеринбурга, в свою очередь, проигрывала свои встречи, что называется, в одну калитку – 1:4 и 2:7. В последней встрече команд уже при счете 3:0 в пользу «Ак Барса» всем было понятно, что гости не отыграются.

Впрочем, ментальная составляющая – это палка о двух концах. «Ак Барс» проводит эту серию под большим давлением. Казанцы рискуют вылететь в первом раунде плей-офф второй раз подряд, причем оба раза от средненького по меркам КХЛ «Автомобилиста».

Более того, этот крах может стать уже третьим за последние четыре года. Такой результат, во-первых, может закрепить нелицеприятный статусный переход «Ак Барса» от топ-клуба КХЛ до середняка лиги. А во-вторых, такое фиаско может спровоцировать настоящую революцию в команде, в которой свои должности могут потерять вообще все. А не только тренер, который является уже пятым специалистом, который успел «порулить» «Ак Барсом» за последние четыре года.

Сейчас в казанском клубе всеми силами стараются избежать подобного развития событий, что вполне естественно. Инстинкта самосохранения никто ведь не отменял.

Согласитесь, в Екатеринбурге все гораздо спокойнее на фоне исторического прохода в третий раунд прошлогоднего плей-офф. Тогда команда Заварухина сенсационно выбила из плей-офф сначала «Ак Барс», а потом и питерский СКА. Сегодня никто не кинет камень в сторону наставника «Авто», если Екатеринбург в шести-семи матчах уступит «Ак Барсу».

По тренерскому противостоянию небольшое предпочтение отдадим главному тренеру «Ак Барса», который не сделал на данный момент каких-либо серьезных ошибок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Нюансы тренерской дуэли Гатиятулина и Заварухина

Что касается чисто игровых моментов, то команды плюс-минус равны. У казанцев чуть больше индивидуального мастерства, у екатеринбуржцев более цельная комбинационная игра. Помимо этого, команда Анвара Гатиятулина лучше чувствует себя в силовом хоккее.

По тренерскому противостоянию небольшое предпочтение отдадим главному тренеру «Ак Барса», который не сделал на данный момент каких-либо серьезных ошибок, не выпустил на лед второго вратаря, например.

Но с другой стороны, как говорится, не ошибается тот, кто ничего не делает. В «Ак Барсе» в этом плей-офф совершенно очевидно проседает третье звено, где откровенным балластом выглядят: звездное приобретение зимы – Эрик О'Делл и летнее – Егор Коршков. В колоде Гатиятулина имеются голодные до хоккея молодые Терехов, Замалтдинов и Бровкин, но шансов они пока не получают. То есть проблема очевидна, но тренер «Ак Барса» ничего не предпринимает. Понятно, что, ничего не делая, сложнее совершить фатальную ошибку.

Прогнозировать исход всей серии на данный момент не рискнем. В совокупности «Ак Барс» стал практически равен середняку КХЛ – «Автомобилисту». Однако очевидно, что сегодняшний матч станет ключевым в серии.

Как мы писали выше, «Автомобилист» явно не склонен к камбэкам. Думается, что седьмой матч в серии возможен лишь в случае победы команды из Екатеринбурга сегодня. Если «Ак Барс» добьется победы в пятой игре, то в шестой встрече – в Казани – завершит серию.