«Ак Барс» гостит у петербургского СКА

Фото: ak-bars.ru

В рамках регулярного чемпионата КХЛ сегодня в Санкт-Петербурге состоится матч между местным СКА и казанским «Ак Барсом». Встреча пройдет в «Ледовом дворце».

Хозяева льда сумели улучшить свои позиции в турнирной таблице Западной конференции, поднявшись на шестое место. До пятой строчки коллективу не хватает шести очков, однако у команды есть две игры в запасе. После поражения в гостях от «Ак Барса» (2:5) петербуржцы взяли верх над «Локомотивом» (4:3 в овертайме) и «Адмиралом» (3:1). Перед возвращением домой СКА разделил победы с «Амуром» (2:1 ОТ и 3:4 по буллитам), а текущую домашнюю серию успешно начал с победы над «Шанхайскими Драконами» (4:1).

Гости из Казани прочно удерживают вторую позицию в Восточной конференции. До лидирующего «Металлурга» «Ак Барсу» не хватает трех очков, несмотря на то что казанцы провели на три матча больше. На своем льду команда последовательно обыграла СКА (5:2), «Шанхайских Драконов» (4:1) и «Трактор» (5:3), после чего в гостях уступила «Салавату Юлаеву» (1:4) и победила «Нефтехимик» (3:1). Сразу после паузы в чемпионате казанцы взяли реванш у «Салавата Юлаева» на домашней арене, одержав убедительную победу со счетом 6:3.

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.