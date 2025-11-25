«Ак Барс гостит у московского «Спартака» в рамках регулярки КХЛ

Фото: ak-bars.ru

Сегодня на Арене «Мегаспорт» состоится матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги между московским «Спартаком» и «Ак Барсом».

Московская команда под руководством Алексея Жамнова занимает седьмое место в Западной конференции, имея отрыв в три очка от ближайших преследователей. В недавних играх «Спартак» одержал победу над «Сибирью» (6:3), но уступил «Локомотиву» (3:6) и «Северстали» (3:4). На выезде команда выиграла у московского «Динамо» (4:2), но проиграла «Торпедо» (3:4) и минскому «Динамо» (0:6).

«Ак Барс» занимает вторую строчку в Восточной конференции, опережая ближайшего конкурента на одно очко, хотя сыграл на две игры больше. В ноябре казанцы победили московское «Динамо» (5:4), но уступили минскому «Динамо» (3:7) и ЦСКА (1:4). В гостях «барсы» одержали трудные победы над «Нефтехимиком» (3:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:2 в буллитах).

Начало матча запланировано на 19:30 по московскому времени.