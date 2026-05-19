«Ак Барс» гостит у «Локомотива» в пятом матче финальной серии Кубка Гагарина

Сегодня на льду «Арены-2000» состоится пятый матч финальной серии Кубка Гагарина, в котором ярославский «Локомотив» примет казанский «Ак Барс». Счет в серии после четырех игр равный — 2-2.

Команды подошли к пятой встрече с абсолютным паритетом: у каждой по две победы и по девять заброшенных шайб. «Локомотив» выиграл первый (3:1) и третий (4:1) матчи, «Ак Барс» взял второй (5:1) и четвертый (2:1). При этом статистика говорит о преимуществе хозяев в личных встречах: на домашнем льду «Локомотив» одержал шесть побед в семи последних очных матчах с казанцами. Впрочем, и «Ак Барс» чувствует себя на выезде уверенно — шесть побед в восьми последних гостевых встречах.

Начало сегодняшней встречи – в 19:00 по московскому времени.