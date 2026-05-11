news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 11 мая 2026 09:13

«Ак Барс» гостит у «Локомотива» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Читайте нас в
Телеграм
«Ак Барс» гостит у «Локомотива» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина
Фото: ak-bars.ru

Сегодня на льду «Арены-2000-Локомотив» начнется финальная серия Кубка Гагарина. Действующий чемпион, ярославский «Локомотив», примет казанский «Ак Барс».

«Локомотив» занял первое место на Западе по итогам регулярного чемпионата. В плей-офф «железнодорожники» последовательно обыграли «Спартак» (4-1), «Салават Юлаев» (4-0) и в упорном полуфинале сломили сопротивление «Авангарда» (4-3), выиграв два последних матча волевым образом.

«Ак Барс» финишировал третьим на Востоке, набрав всего на 4 очка меньше, чем финалист из Ярославля. Казанцы уверенно прошли «Трактор» (4-1), минское «Динамо» (4-0) и в полуфинале обыграли «Металлург» (4-1), завершив серию досрочно.

Стартовое вбрасывание назначено на 14:30 по московскому времени.

#кубок гагарина #плей-офф КХЛ #ХК Ак барс #хк локомотив
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
«Что мне будет за соблюдение заповедей?»: батюшка о том, от чего спасается православный человек

«Что мне будет за соблюдение заповедей?»: батюшка о том, от чего спасается православный человек

10 мая 2026
Альбина Абсалямова, автор стихов к «сибирской» кантате Эльмира Низамова: «Узнала много нового про БАМ и добычу природных ресурсов»

Альбина Абсалямова, автор стихов к «сибирской» кантате Эльмира Низамова: «Узнала много нового про БАМ и добычу природных ресурсов»

10 мая 2026
Новости партнеров