Руc Тат
16+
На главную ТИ-Спорт 27 февраля 2026 10:28

«Ак Барс» гостит у «Автомобилиста» в рамках регулярного чемпионата КХЛ

Фото: ak-bars.ru

«Автомобилист» принимает «Ак Барс» на «УГМК-Арене». Последняя встреча этих команд закончилась для уральцев разгромом 0:5, поэтому сейчас хозяева постараются отыграться при своих трибунах.

«Автомобилист» идет на четвертом месте Востока и почти наверняка сохранит эту позицию до старта плей-офф. Сейчас екатеринбуржцы в хорошем игровом тонусе: из пяти последних домашних матчей они выиграли четыре. Были обыграны «Металлург» (8:1), «Сочи» (4:1), «Шанхайские Драконы» (4:1) и «Авангард» (5:1). Единственный провал случился в игре с «Адмиралом» (2:5). В среднем команда Николая Заварухина сейчас забрасывает много, показывая качественную атаку.

Казанцы занимают 3-ю строчку в Восточной конференции, но в последних турах начали терять очки. После трех побед подряд последовало два поражения по буллитам — от «Торпедо» (2:3) и «Лады» (4:5). Команда Анвара Гатиятулина стабильно пропускает, причем даже от аутсайдеров, что не позволяет ей спокойно доводить матчи до победы в основное время.

Начало сегодняшней встречи – в 17:00 по московскому времени.

