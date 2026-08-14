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На главную ТИ-Спорт 14 августа 2026 13:36

«Ак Барс» дома сыграет с «Нефтехимиком» в татарском дерби

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«Ак Барс» дома сыграет с «Нефтехимиком» в татарском дерби
Фото: ak-bars.ru

Казанский «Ак Барс» примет нижнекамский «Нефтехимик» в рамках второго контрольного матча межсезонья. Встреча пройдет на «Татнефть Арене» и начнется сегодня в 17:30. Вход для болельщиков — свободный.

В минувшем регулярном сезоне 2025/26 соперники встречались шесть раз. Четыре победы остались за «Ак Барсом» (4:1, 3:2, 3:1, 6:1), еще две казанские игры завершились в пользу «Нефтехимика» (1:2, 0:2).

В первом предсезонном спарринге «Ак Барс» на выезде переиграл «Нефтяник» в серии буллитов (4:3 Б), а «Нефтехимик» дома справился с ХК «Челны» (4:1).

#ХК Ак барс #ХК Нефтехимик
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