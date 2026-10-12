«Ак Барс» дома примет «Сочи»

Фото: ak-bars.ru

В Казани состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором казанский «Ак Барс» примет хоккейный клуб «Сочи».

Встреча начнется в 19:00 по московскому времени на «Татнефть Арене».

Казанская команда подходит к игре после домашнего поражения от «Северстали» (1:4). «Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции, имея в активе 15 очков.

В списке травмированных у казанцев находится нападающий Артем Галимов.

Гости из Сочи переживают затяжной кризис: команда идет на последнем месте в Западной конференции с 4 очками и потерпела три поражения подряд.

«Сочи» не помогут вратарь Петр Андреянов, защитник Кэмерон Ли и форвард Владислав Кара.