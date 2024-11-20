«Ак Барс» дома обыграл «Нефтехимик» в татарстанском дерби

«Ак Барс» на своем льду победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0). Казанцам удалось реабилитироваться перед болельщиками за недавнее разгромное поражение ЦСКА (0:3).

В первом периоде команда Анвара Гатиятулина вышла вперед на 11-й минуте. Никита Дыняк скинул шайбу на синюю линию защитнику Альберту Яруллину. Воспитанник казанского хоккея мощно и хлестко бросил по воротам Филиппа Долганова, прошив голкипера нижнекамцев – 1:0.

Далее игра приобрела засушливый характер. Команды не могли отличиться вплоть до середины третьего периода.

На 52-й минуте Артем Галимов упрочил преимущество «Ак Барса». Форвард казанцев мастерски обыграл вратаря «Нефтехимика» после точной передачи Ильи Сафонова – 2:0.

Следующий матч «Ак Барс» проведет против «Северстали» 23 ноября в Череповце. Начало встречи запланировано на 17:00 по мск.