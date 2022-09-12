Ак Барс Дом – пример для регионов: опыт ЖК «Мой Ритм» и «Светлая долина»

Российский застройщики перенимают опыт татарстанской компании, чей проект стал лауреатом всероссийского конкурса новостроек за лучшую комплексную застройку свободной территории. В самом ЖК «Мой Ритм» строится новый микрорайон и объявлен старт продаж: жильцы новых квартир станут обладателями первого в Татарстане огромного игрового парка– плейхаба.

Фото: предоставлено «Ак Барс Дом»

Делегация топ-менеджмента крупных застройщиков Пензы приехали в Казань. Цель – перенять успешный опыт передовых технологий в строительстве, благоустройстве и в управлении территориями. По просьбе делегации в программу девелоп-тура были включены проекты крупного татарстанского застройщика «Ак Барс Дом» с жилыми комплексами «Мой Ритм», который в этом году стал лауреатом всероссийского конкурса новостроек «Топ ЖК — 2022» в номинации «Лучший проект в России, масштабная застройка свободных территорий», и «Светлая долина».

«Проект Ак Барс Дома – «Мой Ритм» стал успешным примером федерального уровня среди компаний полного цикла – то есть тех компаний, кто самостоятельно реализуют все составляющие проекта застройщика: от проектирования до управления построенными домами, при этом имея, в том числе и производственный блок. Список победителей и лауреатов федерального конкурса публикуется в едином реестре застройщиков РФ. Как на призеров конкурса на нас вышли представители пензенских застройщиков и попросили организовать им тур, чтобы познакомиться с нашим опытом и своими глазами увидеть ЖК-лауреат», – уточнили в пресс-службе Ак Барс Дом.

Фото: предоставлено «Ак Барс Дом»

Интерес к передовому проекту ЖК «Мой Ритм» со стороны пензенских застройщиков практичный: в своем регионе они реализуют масштабный проект – город-спутник, который должен стать образцово комфортным и современным для Пензы. Увидеть, как в Казани реализуется комплексное развитие территорий не в мыслях и на бумаге, – полезный опыт, который совсем скоро пензенские застройщики смогут адаптировать в своем городе. Для Ак Барс Дом визит коллег из другого региона – не первый, так с проектом уже познакомились партнеры из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Екатеринбурга и других регионов. Специалисты Ак Барс Дом показали пензенцам организацию строительного процесса, рассказали о новых концептуальных подходах к благоустройству территорий, познакомились с «умными квартирами» и узнали о «цифровом взаимодействии» управляющей компании с жителями.

«Не смотря на жесткий тайминг в туре застройщиков, вдохновившись проектом «Мой Ритм», пензенские девелоперы попросили показать еще один жилой комплекс компании – «Светлая долина», реализация которого близится к завершению», – подчеркнули в пресс-службе татарстанской компании-застройщика.

Напомним, новый микрорайон жилого комплекса «Мой Ритм» – находится в одном из центральных районов Казани, рядом с Мегой на пересечении двух проспектов: А.Камалеева и Победы, где скоро появится новая станция метро. Три дома первой очереди ЖК уже сданы, а это не только около 1000 квартир объединенных большим концептуальным двором, но и детские садики, многопрофильный лицей, открыты магазины. Еще два дома с пешеходным бульваром находятся в процессе сдачи.

Фото: предоставлено «Ак Барс Дом»

Главным в подходах и реализации застройки нового микрорайона стало создание концепции «города в городе», где все создается для людей, живущих активной жизнью и идущих к своей мечте: как будет жить будущий покупатель, насколько удобно ему будет переехать на новое место жизни из другого района города, республики, какая складывается в микрорайоне инфраструктура. Основное преимущество ЖК «Мой Ритм» - это гарантия комфорта внутри самой территории. Генпланом развития территории предусмотрены физкультурно-оздоровительный комплекс, культурно-досуговый центр, местная поликлиника и станция скорой медицинской помощи.

При проектировании территорий компанией используется социокультурное програмирование, воссоздающее своеобразный «лайф прогноз» всего необходимого для жизни в пешеходной доступности. Такой подход компании уже становится трендом для современного строительства.

Не оставляет равнодушными и архитектура зданий, которая поддерживает общую динамическую концепцию комплекса. При этом переменная этажность домов придает застройке особую эстетику и выразительность, а жителям верхних этажей открывает прекрасные панорамные виды не только на Казань, но и ее агломерацию.

Особое внимание застройщик уделяет благоустройству. Сейчас уже мало просто построить хороший дом с хорошим фасадом или просто двор с хорошим благоустройством и стандартными детскими площадками. Организация дворов и бульваров, городская площадь, и отдельная большой игровой парк – все это важные вещи, на которые обращают внимания современные покупатели недвижимости.

Фото: предоставлено «Ак Барс Дом»

Большая часть придомовых территорий отведены именно для спокойного тихого отдыха: беседки, шезлонги, парковые качели, зоны для пикника, а также небольшие амфитеатры.

Тема приватности сохраняется и на этажах новых домов, тут на площадке расположено всего по 4-5 квартир.

Активный отдых выведен в отдельную зону – огромный игровой парк для игр и занятий спортом. Событийной зоной выстраивается амфитеатр с импровизированной сценой и центральной елью Над разработкой этого проекта специалисты компании Ак Барс Дом работали вместе с архитекторами одного из именитых российских бюро – «Мегабудка»

По задумке авторов центральную зону площадки займет огромный мифический дракон – Зилант, который и станет большим, уникальным игровым комплексом, включающий в себя различные виды активности: горки, балансиры, элементы для скалолазания.

Отдельное внимание заслуживают предлагаемые в Моем Ритме планировочные решения, удовлетворяющие всем современным запросам покупателей. Квартиры комфорт-класс, рассчитаны как на просторные семейные пространства с кухнями гостиными, прачечными, балконами и террасами, так и на студии комфортных площадей.

Фото: предоставлено «Ак Барс Дом»

Первые этажи строящихся четырех корпусов комплекса нового микрорайона отведены застройщиком под коммерцию, что позволит людям живущим в активном ритме закрывать все необходимые бытовые вопросы. Поэтому спуститься на завтрак на первый этаж и насладится ароматным кофе и свежей выпечкой – это еще одно достоинство проживания в комплексе.

Коммерческие помещения также спроектированы вдоль бульвара на первой линии у станции метро и остановок общественного транспорта. Это создаст необходимый качественный трафик и, соответственно, условия для бизнеса разного формата – стрит-ритейла, объектов допобразования для детей, офисных помещений, медцентров и салонов красоты.

Фото: предоставлено «Ак Барс Дом»

Приобрести жилье в ЖК «Мой Ритм» можно как в ипотеку (причем у Ак Барс Дом есть собственный ипотечный брокер и банки-партнеры), так в рассрочку, по материнскому капиталу. Совместно с банками-партнерами разработаны программы без первоначального взноса или с субсидиями по ипотечным ставкам. Все это делает покупку еще более доступной и комфортной.

Более подробную информацию можно узнать в отделе продаж Ак Барс Дом по телефону: (843) 216-16-24.