«Ак Барс-Динамо» завершило выезд четвертым поражением

В четвертом туре чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» проиграло четвертый раз кряду, уступив в Новосибирске «Сибсельмашу» со счетом 1:4.

После крупных поражений в Хабаровске (4:12), Иркутске (2:9), Кемерово (5:8), сегодня казанцы попытались завершить первый выезд победой, но не смогли.

В первом тайме при равной борьбе хозяева забили после первого же углового, 1:0. Чаще владели мячом гости, но голевые моменты стабильно возникали у их ворот. Так что и второй гол сибиряков стал логичным — точный, хлесткий удар нанес Матвей Рибка, 2:0. В концовке первой половины встречи дербышинцы заметно активизировались, но и только. Завершающая стадия атак динамовцев сильно хромала.

Во втором тайме новосибирцы быстро увеличили свое преимущество, выход один на один четко использовал Виталий Денисов, 3:0. Все попытки гостей забить по-прежнему оставались безуспешными. Да и хозяева в обороне играли дружно и организованно. А 17-летний Рибка попал с очень острого угла, 4:0, дубль молодого парня. «Ак Барс-Динамо» явно подсело физически, сказывался сложный восточный выезд. Однако гол престижа гостям забить удалось благодаря причудливому рикошету от защитника хозяев, 4:1.

Итоги сибирского выезда казанцев печальны: четыре поражения в четырех матчах, 10 мячей забито, 33 пропущено.

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 4:1 (2:0). Голы забили: Дарковский (11), Рибка (29, 75), Денисов (49) — Веселов (84). Штраф: 60-50.

В следующем туре 20 ноября дербышинцы проведут первый домашний матч и сразу с принципиальным соперником — ульяновской «Волгой».