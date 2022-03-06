«Ак Барс-Динамо» завершило сезон

В повторном матче одной четвертой финала чемпионата России по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» разгромно проиграло в Архангельске «Воднику» со счетом 4:11. Казанцы завершили сезон, уступив в серии 0–2.

Разгромив на чужом льду в Дербышках казанцев в первой встрече (9:2), архангелогородцы у себя не стали откладывать выход в полуфинал в долгий ящик.

Уже на четвертой минуте первый мяч влетел в ворота гостей — это Андрей Долгих проявил настойчивость на добивании, 1:0. Еще одно добивание после рикошета — 2:0. К чести казанцев, они старались отвечать атакой на атаку, очень активно играли. И Денис Артюшин отквитал один мяч, 2:1. Но вскоре хозяева, сделав за минуту дубль, увеличили свое преимущество, 4:1.

Сразу после перерыва соперники активизировали игру, три гола за три минуты, счет 7:2. Ну а потом оборона казанцев просто развалилась, никак не мешая северянам увеличивать счет, 10:3. Итоговый счет красноречив — 11:4.

Счет в серии стал 2–0, «Водник» вышел в полуфинал, казанцы сезон завершили.

«Водник» (Архангельск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 11:4 (5:1).

Голы забили: Долгих (4, 33), Антонов (15), Попеляев (32, 51, 79), Пожилов (40), Орлов (48), Дергаев (56 — с пенальти), Насекин (69, 72) — Артюшин (22), Ларионов (50, 57), Самигуллин (83).

Штраф: 0–10.