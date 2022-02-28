«Ак Барс-Динамо» завершило регулярный чемпионат седьмым

Хоккейное «Ак Барс Динамо» проиграло в Нижнем Новгороде «Старту» со счетом 1:3. Таким образом, казанский клуб завершил регулярный чемпионат суперлиги по хоккею с мячом на 7-м месте. С этой же позиции, соответственно, и начнет плей-офф.

Казанцы давно гарантировали себе место в первой восьмерке, проходившей в следующий этап. Так же давно было известно и место, с которого они стартуют в плей-офф, поэтому тренерский штаб гостей позволил себе выставить сегодня второй состав. Да и сыграли в Нижнем гости без своего главного тренера, и. о. наставника «Ак Барс-Динамо» сегодня был Александр Косынчук. Хозяева же в случае успеха могли улучшить свое турнирное положение, хотя в плей-офф «Старт» все равно не попал.

В первом тайме высокая мотивация нижегородцев сказалась. «Старт» реализовал свой третий угловой, 1:0. Однако постепенно натиск хозяев сошел на нет, и вскоре после начала второй половины встречи Александр Лысов не промахнулся с убойной позиции, 1:1. Затем казанцы упустили отличную возможность выйти вперед, когда Данияр Самигуллин не реализовал пенальти, проиграв дуэль вратарю «Старта» Юрию Иванчикову.

А вот разыгравшиеся нижегородцы своего шанса не упустили, реализовав один из своих многочисленных моментов, 2:1. И в концовке хозяева использовали выход один на один, 3:1.

В плей-офф казанцы сыграют с архангельским «Водником».

«Старт» (Нижний Новгород) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:1 (1:0). Голы забили Иванов (17), Ледянкин (79), Киселев (83) — Лысов (56). Штраф: 30-35.