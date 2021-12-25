«Ак Барс-Динамо» завершило год домашней победой

В заключительном матче чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» на своем льду победили «Уральский трубник» со счетом 3:0.

Дербышинцы ударно завершают игровую программу уходящего года. После недавней победы над действующим чемпионом страны «Енисеем» (4:3) сегодня казанцы на своем льду обыграли и гостей с Урала.

В первом тайме хозяева быстро добились успеха, сделал это хорошим кистевым броском Игорь Ларионов, 1:0. Продолжая наращивать давление на чужие ворота дербышинцы удвоили свое преимущество — после розыгрыша углового на добивании отличился лучший бомбардир «Ак Барс-Динамо» Сергей Ган, 2:0. Тринадцатый гол Сергея в чемпионате. К сожалению, травму получил один из лучших снайперов хозяев Рамиль Ибрагимов, за грубый фол игрок уральцев был удален до конца встречи, оставив свою команду в меньшинстве до финального свистка.

Понимая, что счет не гарантирует конечного успеха, сразу после перерыва дербышинцы усилили натиск на ворота гостей. И как следствие чистый выход один на один, красиво реализованный Алексеем Веселовым, 3:0. Победа на классе без особого напряжения.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Уральский трубник» (Первоуральск) — 3:0 (2:0). Голы забили: Ларионов (8), Ган (21), Веселов (58). Штраф: 20-40.

После 13 матчей в активе казанцев стало 21 очко, седьмое место. В следующем туре 7 января «Ак Барс-Динамо» примет на своем льду новосибирский «Сибсельмаш».