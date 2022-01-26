«Ак Барс-Динамо» взяло реванш у «Байкал-Энергии»

В очередном домашнем матче чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» со счетом 4:2 обыграло иркутскую «Байкал-Энергию», взяв реванш за поражение в Сибири в первом круге.

Встреча происходила между соседями по турнирной таблице — сибиряки занимали шестое место, хозяева — седьмое, у обеих команд было по 25 очков. Так что победа очень важна.

В первом тайме соперники стартовали довольно спокойно. Сказывалась двухнедельная пауза без игр. Но первыми свой шанс использовали казанцы, отличный дальний бросок удался лучшему бомбардиру «Ак Барс-Динамо» Сергею Гану, 1:0. 18-й гол хоккеиста в чемпионате. Глубоко отходя в оборону, дербышинцы исправно нейтрализовывали атакующие порывы соперника. А с пятой попытки забили и с углового, дубль на счету Гана, 2:0.

Вскоре после начала второго тайма хозяева вновь забросили мяч с углового, восьмого по счету. Точный удар нанес Игорь Ларионов, 3:0. Тот же Ларионов в ходе фланговой контратаки оформил свой дубль, 4:0. И только после этого сибиряки отквитали один мяч, 4:1, второй — на 68 секунд позже. Динамовцы заметно подсели физически, чем и воспользовался «Байкал-Энергия». Тем не менее хозяева удержали победный счет и обошли соперника в турнирной таблице.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 4:2 (2:0). Голы забили Ган (17, 44), Ларионов (51, 73) — Анисимов (77), Вдовенко (79). Штраф: 20-50.

После 16 матчей в активе казанцев стало 28 очков, шестое место. В следующем туре 29 января «Ак Барс-Динамо» примет на своем льду хабаровский «СКА-Нефтяник».