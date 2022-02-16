«Ак Барс-Динамо» выиграло в Мурманске и поднялось в турнирной таблице

«Ак Барс-Динамо» обыграло в Мурманске «Мурман» со счетом 8:3. Судьба матча российской суперлиги по хоккею с мячом решилась еще в первом тайме, выигранном казанцами со счетом 5:0. Хет-трики на счету Дениса Артюшина и Сергея Гана.

Казанцы на финише регулярного чемпионата ведут упорную борьбу за попадание в первую восьмерку, которая в плей-офф разыграет награды чемпионата. Однако два подряд поражения опустили гостей на восьмое место, что сильно ухудшило шансы команды на попадание в следующий этап суперлиги. Поэтому сегодня в Мурманске гости были настроены максимально решительно.

В самом дебюте первого тайма гости получили преимущество в двух игроков. Этот шанс они не упустили, забив за минуту два мяча: сначала Денис Артюшин отличился при розыгрыше углового, а затем Сергей Ган преуспел на добивании, забив свой 22-й гол в чемпионате. Еще через четыре минуты казанцы эффектно разыграли быструю контратаку, завершая которую Артюшин оформил свой дубль, отличившись в сезоне в 16-й раз. Еще один угловой, и Ган также забивает второй мяч, 0:4. Использовав ошибку защитников «Мурмана», Артюшин сделал хет-трик, 0:5.

После перерыва в ходе быстрой контратаки дербышинцы усилиями Евгения Корева довели счет до 0:6. Счет успокоил гостей, они расслабились, за что были сразу наказаны. Сначала с углового хозяева сумели отыграть один мяч, 1:6, а за ним второй и третий. Так, за 14 минут северяне изменили счет на 3:6. Тем не менее «Ак Барс-Динамо» быстро среагировало на изменение ситуации двумя быстрыми голами в штрафной — за минуту доведя счет до 3:8. Хет-трик у Гана.

«Мурман» (Мурманск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:8 (0:5). Голы забили Шеховцов (57), Ибатулов (61), Гаврилов (71) — Артюшин (16, 21, 36), Ган (17, 31, 84), Корев (56), Тюко (83). Штраф: 50-40.

После 22 матчей в активе казанцев стало 34 очка, седьмое место. 19 февраля дома «Ак Барс-Динамо» сыграет со «Строителем» (Сыктывкар).