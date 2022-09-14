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Спорт
14 сентября 2022  10:16
Cергей Гаврилов

«Ак Барс-Динамо» выбыл из розыгрыша Кубка России

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Сегодня в Хабаровске стартовал «Финал восьми» Кубка России по хоккею с мячом. Казанский «Ак Барс-Динамо» первым вышел на лед и крупно проиграл иркутской «Байкал-Энергии» со счетом 1:7, завершив борьбу за почетный трофей.

Казанцы очень удачно, без поражений прошли предыдущий этап турнира в Кемерове, но сегодня был не их день, всё решилось в середине второго тайма.

Первая половина прошла в равной и упорной борьбе, за эти 45 минут был забит только один мяч, но в казанские ворота, 0:1. Вскоре после начала второго тайма сибиряки удвоили свой перевес, однако через четыре минуты Данияр Самигуллин забил ответный мяч, 1:2. И тут оборона динамовцев дрогнула, они пропустили за 16 минут пять безответных мячей. 

Итоговый счет красноречив, 1:7. «Байкал-Энергия» вышла в полуфинал Кубка России, «Ак Барс-Динамо» из борьбы выбыл.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 1:7 (0:1). 
Голы забили: Самигуллин (61) — Бондаренко (21), Исалиев (57), Анисимов (64, 67), Иващенко (74), Прокопьев (76), Петров (81). 
Штраф: 30–45.

#хк динамо-казань #хоккей с мячом
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