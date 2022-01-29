«Ак Барс-Динамо» второй раз проиграло «СКА-Нефтянику»

В очередном домашнем матче чемпионата российской Суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» уступило со счетом 2:6 «СКА-Хабаровску», ведя в счете 2:1.

Именно в Хабаровске дербышинцы стартовали в чемпионате, будучи разгромленными (2:14). Помимо естественной жажды реванша в случае успеха хозяева могли поправить свое турнирное положение.

Но игра началась под диктовку дальневосточников. Они быстро забили, но из офсайда, а потом еще раз забили уже по всем правилам, 0:1. Не очень организованные попытки наступления хозяев гости гасили еще в зародыше прессингом в чужой зоне.

Лишь через полчаса на добивании динамовцы восстановили равновесие в счете, 1:1. А еще через три минуты Денис Артюшин эффектно перебросил мяч через вратаря СКА, 2:1. Армейцы очень быстро среагировали на изменения в игре. В течении двух минут счет изменился на 2:3. Так и закончилась первая половина встречи — заметим, без единого удаления.

После перерыва игра не обострилась. Но гости использовали первый же момент, когда выход один на один четко реализовал Павел Рязанцев, оформивший свой дубль, 2:4. А вот у дербышинцев ничего не получалось, даже на стандартах, подали одиннадцать угловых и всё впустую, даже с преимуществом в два полевых игрока. Еще один выход один на один красиво использовал финский легионер «СКА-Нефтяника» Томас Мяяття, 2:5. В итоге гости заслуженно второй раз в сезоне обыграли казанцев, 2:6.

В следующем туре 1 февраля в Красноярске казанцы сыграют с «Енисеем». С 28 очками после 17 матчей «Ак Барс-Динамо» остался на шестом месте.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 2:6 (2:3).

Голы забили: Земцов (36), Артюшин (39) — Шардаков (6), Каланчин (40), Рязанцев (42, 60), Мяяття (73), Аникин (89).

Штраф: 20–50.