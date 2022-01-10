«Ак Барс-Динамо» впервые в сезоне сыграло вничью

В очередном домашнем матче чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» поделило очки с кемеровским «Кузбассом», ничья 4:4. Хозяева вели в счете 3:1, уступали 3:4 и сравняли счет в добавленное время.

В первом тайме после спокойного старта сибиряки реализовали едва ли не первый голевой момент. Шведский легионер гостей Симон Янссон мастерски использовал выход один на один, пройдя как нож сквозь масло через всю оборону «Ак Барс-Динамо», пауза, точный кистевой бросок, 0:1. Два подряд удаления в составе «Кузбасса» помогли дербышинцам восстановить равновесие в счете: Данияр Самигуллин забил после углового, 1:1. Успех окрылил хозяев, до перерыва у них была масса голевых моментов, включая выходы один на один, но счет остался неизменным.

Во втором тайме мощный спурт хозяев быстро принес свои плоды. Сначала Денис Артюшин точно пробил с левого фланга, 2:1. А через пять минут Сергей Ган привычно уверенно исполнил пенальти, 3:1. Однако очень быстро гости сократили разрыв в счете до минимума, когда в хозяйскую вратарскую ворвался Александр Баздырев, 3:2. Помогли кемеровчанам и сильный прессинг, и созданное территориальное преимущество. Как итог, после добивания в ворота хозяев влетел третий мяч, 3:3, а затем и четвертый. Владислав Тарасов не промахнулся с убойной позиции прямо против ворот, 3:4. Однако затем гости не реализовали гости выход один на один и сами получили четвертый мяч в ворота — издали попал Самигуллин, 4:4. Дубль Данияра.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Кузбасс» (Кемерово) — 4:4 (1:1). Голы забили Самигуллин (22, 92), Артюшин (47), Ган (52 — с пенальти) — Янссон (7), Баздырев (56, 84), Тарасов (88). Штраф: 20-60.

После 15 матчей в активе казанцев стало 25 очков, седьмое место. 26 января динамовцы примут на своем льду иркутскую «Байкал-Энергию».