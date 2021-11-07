«Ак Барс-Динамо» стартовало в чемпионате России по хоккею с мячом с разгрома в Хабаровске

Сегодня казанский клуб по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо» стартовал в чемпионате России с крупного поражения – казанцы проиграли выездной матч против «СКА-Хабаровск» со счетом 2:14.

Дербышинцам сложно было рассчитывать на успех в матче с лидером отечественного бенди в Хабаровске, чемпиона России 2017-2020 годов.

В первом тайме уже на пятой минуте Артем Бондаренко издали красиво попал под перекладину, затем Владимир Каланчин четко исполнил выход один на один — 2:0. Пенальти в исполнении Павла Рязанцева — 3:0. Впечатляющий индивидуальный проход Туомаса Мяяття — 4:0. Удары в створ ворот в первые полчаса 7-2. И лишь затем после подачи углового Рамиль Ибрагимов успел первым к отскочившему мячу, 4:1. В ответ два подряд гола Каланчина, хет-трик, 6:1. Причем в последнем эпизоде хабаровчанин получил передачу в чужой штрафной от защитника гостей.

Сразу после начала второго тайма Каланчин оформил покер, выйдя один на один, 7:1. Через три минуты Юрий Шардаков хлестким ударом довел счет до 8:1. А тут еще и Сергей Ган у гостей не забил пенальти, в ворота не попал с 11 метров. Характерно, что даже имея преимущество в два игрока казанцы ничего не могли сделать. А вот хабаровчане в меньшинстве довели счет до 12:1. Разгром, 14:2.

«СКА-Хабаровск» (Хабаровск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 14:2 (6:1). Голы забили: Бондаренко (5, 74, 76), Каланчин (8, 39, 40, 46, 75), Рязанцев (21 — с пенальти, 79), Мяяття (25, 65), Шардаков (49), Аникин (91)— Ибрагимов (37), Земцов (85). Штраф: 40-20.

В следующем туре 10 ноября в Иркутске казанцы сыграют с «Байкал-Энергией».