«Ак Барс-Динамо» разгромно проиграло «Воднику» в первом матче серии плей-офф

В первом матче 1\4 финала плей-офф российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» на своем льду крупно проиграло архангельскому «Воднику» со счетом 2:9.

Изначально шансы у дербышинцев были чисто теоретическими, они вышли в плей-офф с седьмого места, гости — со второго. Поэтому ничего удивительного, что уже на 9-й минуте мяч влетел в хозяйские ворота. Отличился лучший бомбардир «Водника» и чемпионата в целом Евгений Дергаев, 0:1. Это его 69-й гол в сезоне. Быстрая контратака северян в середине тайма — 0:2. А вскоре еще одна умелая комбинация позволила гостям изменить счет на 0:3.

Едва начался второй тайм, как дербышинцы отквитали один мяч усилиями Игоря Ларионова, но уже через минуту с углового Дергаев делает дубль, доведя счет своих голов в сезоне до 70. За полчаса с лишним при счете 1:5 интрига в матче исчезла. Противопоставить гостям хозяевам было нечего. Правда, эффектным дальним ударом Денис Артюшин сократил разрыв в счете, 2:5. Но этот эпизод никак не повлиял на ход борьбы. Итоговый счет – 2:9.

Следующий матч в серии до двух побед пройдет 6 марта в Архангельске.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) - «Водник» (Архангельск) — 2:9 (0:3).

Голы забили: Ларионов (49), Артюшин (56) - Дергаев (9, 50, 67, 80), Анциферов (26), Насекин (29), Попеляев (54, 89), Громницкий (83). Штраф: 60-10.