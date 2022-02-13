«Ак Барс-Динамо» разгромлено в Архангельске

Уступив по всем статьям в прошлом туре дома столичным одноклубникам (2:6), сегодня казанское «Ак Барс-Динамо» еще крупнее проиграло в Архангельске единоличному лидеру чемпионата суперлиги по хоккею с мячом «Воднику» со счетом 1:7. Пять мячей у хозяев забил Евгений Дергаев.

Прекрасно понимая, что их ждет в Архангельске, гости сразу же ушли в глухую оборону, защищаясь всем составом. И лишь при случае дербышинцы пытались убегать в контратаки. Пресс атак северян постоянно рос, гости с трудом отбивались. Но количество все же перешло в качество через полчаса после начала встречи. Евгений Дергаев четко исполнил пенальти, 1:0. Вскоре Дергаев оформил свой дубль уже с игры, 2:0. Отметим 60 минут штрафа у гостей за первые 45 минут игры. И семь безрезультативных угловых у хозяев.

Во втором тайме очень быстро Дергаев оформил свой хет-трик мощным дальним ударом, 3:0. Тут же в красивом сольном проходе Илья Насекин увеличил счет до 4:0. За три минуты хозяева отличились трижды. А затем просто добили казанцев. Отметим пента-трик Дергаева, два его гола с пенальти. Итоговый счет красноречиво показывает разницу уровня команд, 7:1. Гол престижа у гостей забил на предпоследней минуте Игорь Ларионов.

«Водник» (Архангельск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 7:1 (2:0). Голы забили: Дергаев (31 — с пенальти, 35, 48, 64, 69 — с пенальти), Насекин (51), Попеляев (52) — Ларионов (89). Штраф: 10-70.

В следующем туре 16 февраля казанцы сыграют в Мурманске с «Мурманом». С 31 очком после 21 матча «Ак Барс-Динамо» остался на седьмом месте.