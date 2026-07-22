«Ак Барс-Динамо» разгромило сборную Беларуси на старте «Кубка сильнейших»

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В Минске стартовал международный турнир по хоккею на траве — и сборная России начала его с победы. На поле доминировали девушки из «Ак Барс-Динамо»: 11 представительниц казанского клуба вышли в составе национальной команды и практически не оставили шансов молодежке Беларуси.

Итог — 8:1. Дважды отличились Эльза Губайдуллина, Юлия Сартакова и Юлия Чеплыгина, еще один гол на счету Кристины Быковой. А лучшей в матче признали Алину Халимову.

Второй матч дня для наших сложился менее удачно: молодежная сборная России уступила главной команде Беларуси — 1:2. Единственный гол забила Василина Серегина.

Турнир в Минске продлится до 26 июля — впереди еще четыре игровых дня.