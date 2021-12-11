«Ак Барс-Динамо» разгромил «Мурман», забив пять из семи мячей в первом тайме

В очередном матче российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» крупно обыграло мурманский «Мурман». Матч в Казани завершился со счетом 7:3.

хозяевами льда стояла задача реабилитироваться после домашнего поражения от «Водника», тем более что сегодняшний соперник выступает в чемпионате заметно скормнее.

«Ак Барс-Динамо» довольно быстро материализовал свое игровое преимущество. С углового отличился Денис Артюшин, 1:0. Следом за этим последовала целая серия голов: сначала чистый выход один на один того же Артюшина, 2:0, затем мощный дальний удар Евгения Корева, 3:0. Еще один сольный проход с хлестким ударом, и хет-трик оформил Артюшин, 4:0. Гости смогли размочить счет лишь со второго по счету углового, 4:1. Но точку в первой половине поставил Рамиль Ибрагимов, четко замкнувший прострел во вратарской, 5:1.

Едва начался второй тайм, как Игорь Ларионов ловко подставил клюшку во вратарской, 6:1. Еще один хорошо разыгранный угловой, удар Данияра Самигуллина, 7:1. Крупная победа хозяев, 7:3.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Мурман» (Мурманск) — 7:3 (5:1). Голы забили Артюшин (17, 26, 32), Корев (27), Ибрагимов (43), Ларионов (48), Самигуллин (58) — Зубарев (35), Шеховцов (76, 87). Штраф: 10-40.

После 10 туров в активе казанцев стало 15 очков, восьмое место. 15 декабря в Москве «Ак Барс-Динамо» сыграет со своими столичными одноклубниками.