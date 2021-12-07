«Ак Барс-Динамо» расстался с полузащитником

Полузащитник Алексей Доровских уезжает из Казани, завершив свое выступление за команду по хоккею с мячом «Ак Барс-Динамо». Об этом сообщила пресс-служба дербышинского клуба.

В сообщении уточняется, что решение о прерывании контракта между игроком и хоккейным клубом принято по обоюдному соглашению сторон.

34-летний воспитанник новосибирского хоккея Доровских провел в чемпионатах России и Кубке страны 596 матчей, в которых забил 435 мячей. Судя по всему, новый тренерский штаб «Ак Барс-Динамо» в лице главного тренера Михаила Пашкина и спортивного директора Владимира Янко начал чистку рядов.