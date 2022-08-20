«Ак Барс-Динамо» разгромил «Волгу» в Кемерово и прошел этап Кубка России без поражений

В последнем матче группового турнира Кубка России по хоккею с мячом в Кемерово казанское «Ак Барс-Динамо» разгромило ульяновскую «Волгу» со счетом 10:3.

Ульяновцы всегда были самыми принципиальными соперниками для дербышинцев. И сегодня «Ак Барс-Динамо» камня на камне не оставило от оборонительных порядков «Волги». Но первый тайм остался за ульяновцами, ответивших двумя мячами на один динамовский, 1:2.

После перерыва нападение казанцев прорвало, мячи в ворота «Волга» посыпались как из рога изобилия. И забивали дербышинцы на любой вкус и с любой дистанции. Итоговый счет впечатляет, 10:4. Хет-трики на счет Дениса Артюшина и Игоря Ларионова.