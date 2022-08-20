«Ак Барс-Динамо» разгромил «Волгу» в Кемерово и прошел этап Кубка России без поражений
В последнем матче группового турнира Кубка России по хоккею с мячом в Кемерово казанское «Ак Барс-Динамо» разгромило ульяновскую «Волгу» со счетом 10:3.
Ульяновцы всегда были самыми принципиальными соперниками для дербышинцев. И сегодня «Ак Барс-Динамо» камня на камне не оставило от оборонительных порядков «Волги». Но первый тайм остался за ульяновцами, ответивших двумя мячами на один динамовский, 1:2.
После перерыва нападение казанцев прорвало, мячи в ворота «Волга» посыпались как из рога изобилия. И забивали дербышинцы на любой вкус и с любой дистанции. Итоговый счет впечатляет, 10:4. Хет-трики на счет Дениса Артюшина и Игоря Ларионова.
«Ак Барс-Динамо» (Казань) - «Волга» (Ульяновск) — 10:4 (1:2).
Голы забили: Петровский (20), Артюшин (46, 70, 78), Тюко (51), Ларионов (52, 59, 69), Самигуллин (64 — с пенальти), Нечаев (74) — Кузнецов (37), Бихузин (38), Галяутдинов (64), Волгушев (82). Штраф: 55-70.