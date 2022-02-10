«Ак Барс-Динамо» проиграло дома столичным одноклубникам

«Ак Барс-Динамо» проиграло на своем льду московскому «Динамо» со счетом 2:6.

В очередном матче российской суперлиги по хоккею с мячом дербышинцы принимали действующего серебряного призера чемпионата России, идущего вторым с 50 очками после архангельского «Водника». У хозяев же было 31 очко, седьмое место. Сравнение очевидно, шансов у «Ак Барс-Динамо» сегодня было немного.

Через десять минут после начала игры в хозяйские ворота влетел первый мяч. Хлестким ударом со средней дистанции свой 46-й гол в чемпионате забил Алмаз Миргазов, 0:1. Для сравнения, «Ак Барс-Динамо» в 20 матчах забросило 79 мячей. А Миргазов в середине тайма шикарным дальним ударом метров с 30 удвоил перевес москвичей, 0:2. Последовавшие за этим два удаления в составе «Динамо» не помогли хозяевам, к тому же под занавес первой половины москвичи образцово забили с углового, 0:3.

Во второй половине встречи после выхода один на один Егора Ахманаева счет стал 0:4. «Динамо» уверенно ведет игру. И только поле пятого пропущенного мяча Денис Артюшин сумел первый раз поразить ворота москвичей, 1:5. Динамовцы четко наказывают хозяев за грубые ошибки в обороне, 1:6. Подсластил горечь поражения хозяевам гол Игоря Ларионова на последней минуте, 2:6.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Динамо» (Москва) — 2:6 (0:3). Голы забили Артюхин (63), Ларионов (90) — Миргазов (10, 31), Щеглов (43), Ахманаев (53), Бефус (61), Филиппов (67). Штраф: 20-40.

После 20 матчей в активе казанцев остается 31 очко. 13 февраля «Ак Барс-Динамо» сыграет в Архангельске с лидером турнира — «Водником».