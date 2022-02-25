«Ак Барс-Динамо» проиграл «Волге» в Ульяновске

Сегодня в Ульяновске в рамках чемпионата российской суперлиги по хоккею с мячом местная «Волга» обыграла казанское «Ак Барс-Динамо» со счетом 3:2.

Ульяновцы начали активно, быстро переведя игру в зону гостей. Целый ряд голевых моментов, включая чистый выход один на один, «Волга» не реализовала. И все же гол Эмиля Бихузина вывел хозяев вперед - 1:0. Вскоре ульяновцы получили прекрасный шанс удвоить свой перевес, но не реализовали пенальти. Евгений Волгужев не попал в ворота с 12 метров. А вот казанцы своего шанса не упустили, когда Евгений Корев реализовал пенальти – 1:1.

Вскоре после начала второго тайма Денис Артюшин в ходе мощного индивидуального прохода после перехвата точно пробил из-за защитника, 1:2. Восстановить статус-кво хозяевам удалось только в концовке встречи, после углового, 2:2. Еще один угловой принес победу «Волге» - 3:2.

В последнем туре регулярного чемпионата 28 февраля в Нижнем Новгороде казанцы сыграют со «Стартом».

«Волга» (Ульяновск) - «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 3:2 (1:1). Голы забили: Бихузин (18), Климкин (81), Симиргин (84) — Корев (38 — с пенальти), Артюшин (49). Штраф 40-30.