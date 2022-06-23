«Ак Барс-Динамо» приступило к тренировкам

Казанское «Ак Барс-Динамо» по хоккею с мячом вышло из отпуска и приступило к тренировкам. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Отмечается, что первый учебно-тренировочный сбор пройдет в Казани на базе стадиона «Ракета».

«Работают все 22 хоккеиста, все здоровы и полны желания вести подготовку к новому сезону в полную силу», - заявил главный тренер казанских динамовцев Иван Максимов.

По словам наставника, команда занимается ежедневно на поле арены, а также в тренажерном зале спорткомплекса. Кроме того, игроки начали бегать кроссы в лесном массиве.

Тренировки завершатся 1 июля. 4 июля хоккеисты отправятся на традиционный выездной сбор на базе «Маяк» в Зеленодольске.