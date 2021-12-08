"Ак Барс-Динамо" проиграло на своем льду архангельскому «Воднику» со счетом 3:4

После четырех подряд побед в чемпионате российской суперлиги по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» сегодня проиграло на своем льду архангельскому «Воднику» со счетом 3:4.

Конечно, дербышинцы после смены главного тренера набрали хороший ход, одержав четыре победы подряд. Но сегодня в Дербышках хозяевам противостоял один из лидеров чемпионата архангелогородский «Водник», девятикратный чемпион страны, одержавший семь побед в семи турах. К слову, возглавляет клуб недавний наставник казанцев Ильяс Хандаев.

В первом тайме после серии атак гостей мяч влетел в их ворота. Подача от боковой линии, хлесткий удар Алексея Веселова с линии штрафной — 1:0. Северяне отыгрались в большинстве через 10 минут, когда прострел во вратарской замкнул Павел Пожилов, 1:1. А еще через пар минут после углового Михаил Сергеев добил мяч в хозяйские ворота, 1:2. Все логично, «Водник» ведет игру. Но классная контратака хозяев, прострел справа Веселова на дальнюю штангу, удар в касание Сергея Гана — 2:2. Девятый гол лучшего бомбардира хозяев.

Вскоре после начала второго тайма после углового гости отличились в третий раз, 2:3. Не броско, но уверенно архангелогородцы вели игру. Казанцы предпочитали играть строго от обороны. В концовке соперники обменялись голами, установив итоговый счет, 3:4.

«Ак Барс-Динамо» (Казань) — «Водник» (Архангельск) — 3:4 (2:2). Голы забили: Веселов (7), Ган (38), Ларионов (90) — Пожилов (17, 89), Сергеев (19), Дубовик (53). Штраф: 50-20.

После девяти матчей в активе казанцев осталось 12 очков, шестое место. В следующем туре 11 декабря на своем льду «Ак Барс-Динамо» сыграет с мурманским «Мурманом».