«Ак Барс-Динамо» потерпело третье поражение подряд

«Ак Барс-Динамо» проиграло третий матч подряд в ходе сибирского выезда в чемпионате российской суперлиги по хоккею с мячом. Сегодня казанцы уступили в Кемерове «Кузбассу» со счетом 5:8, хотя вели в середине первого тайма со счетом 3:1.

Предыдущие две встречи тоже закончились неудачей для «Динамо»: в Хабаровске хоккеисты проиграли со счетом 2:14, в Иркутске — 2:9.

В первом тайме за три минуты соперники успели создать по одному голевому моменту, однако счет открыть не смогли. Однако сибиряки все же добились успеха первыми. Через минуту гости могли отыграться, но Рамиль Ибрагимов не попал в ворота, исполняя пенальти. Тем не менее «Ак Барсу-Динамо» удалось сначала сравнять счет — Олег Земцов, 1:1, — а затем благодаря удару с острого угла от Сергея Гана и угловому от Михаила Тюко вырваться вперед, 1:3. Но, придя в себя, «Кузбасс» быстро отыгрался, использовав сначала грубую ошибку динамовских защитников, а потом забив пенальти, 3:3.

Сразу после перерыва хозяева вывели шведского легионера Симона Янссона один на один 4:3, а затем еще дважды забили после углового — 6:3. «Кузбасс» спокойно довел игру до победы, 8:5. В трех матчах «Ак Барс-Динамо» забило девять мячей, пропустило 31. Но по сравнению с первыми двумя играми сегодня казанская команда смотрелась заметно лучше.

«Кузбасс» (Кемерово) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 8:5 (3:3). Голы забили Егорычев (17, 77), Баздырев (31), Тарасов (40 — с пенальти, 63), Янссон (51), Швецов (61), Федоров (71) — Земцов (19), Ган (20), (Тюко, 28), Жданов (68), Ларионов (78). Штраф: 30-70.

В завершающем матче сибирского выезда 16 ноября казанцы сыграют в Новосибирске с «Сибсельмашем».