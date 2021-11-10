«Ак Барс-Динамо» потерпело второе крупное поражение подряд

Во втором туре чемпионата России по хоккею с мячом казанское «Ак Барс-Динамо» крупно проиграло, уступив в Иркутске «Байкал-Энергии» со счетом 2:9.

После разгрома в первом туре в Хабаровске от «СКА-Нефтяника» (2:14) казанцам непросто было настраиваться на следующий матч (к слову, хабаровчане сегодня оказались крепко биты дома столичным «Динамо» — 2:10). Но и «Байкал-Энергия» в первом туре проиграла дома «Динамо» (2:7).

В первом тайме гости быстро воспользовались неразберихой в чужой штрафной — Олег Земцов подсуетился на добивании, 0:1. Не скоро, но постепенно сибиряки наладили игру, после чего мячи один за другим стали влетать в ворота динамовцев. До поры до времени голкипер гостей Виктор Яшин выручал свою команду, но и он не волшебник. За десять минут иркутяне забили пять мячей на любой вкус — дальними ударами, в ходе сольных проходов, с добивания. Итог первой половины вполне логичен — 6:2, гости еще раз отличились с пенальти.

После перерыва игра заметно успокоилась. Яшин блестяще парировал удар с пенальти от Дмитрия Сидорова, но затем еще три мяча влетели в сетку ворот казанцев, 9:2. После двух матчей в активе «Ак Барс-Динамо» четыре забитых мяча и 23 пропущенных.

В следующем туре 13 ноября в Кемерове казанцы сыграют с «Кузбассом».

«Байкал-Энергия» (Иркутск) — «Ак Барс-Динамо» (Казань) — 9:2 (6:2).

Голы забили: Исалиев (19), Соловьев (33), Шульга (35), Вдовенко (37, 73), Корешков (39), А. Прокопьев (43), Фагерстрем (67), Анисимов (84) — Земцов (4), Ибрагимов (41 — с пенальти).

Штраф: 20–20.